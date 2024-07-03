Partidi herkesin görevinin ayrı olduğunu ve mücadelenin dışa dönük yapılması gerektiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile aralarında hiçbir sorun olmadığını, il başkanından memnun olduğunu söyledi.

"İlk defa iktidara bu kadar yakınız"

Şu an ülkenin gündeminin erken seçim olduğunu, erken seçimi ve bu seçimde iktidar olmanın yollarını aramanın gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, şöyle konuştu:



“Çok uzun zaman önce ilk defa iktidara bu kadar yakınız. Yapmamız gerekenler ise bize verilen görevi yapmaktır. Artık parti içi yarışlarla birilerinin başkalarına karşı zafer kazanmış havalarını bırakalım. Ne olursa olsun o yarışlardan ve o seçimlerden sonuç ne çıkarsa çıksın orada hep birlikte çıkmayı başarmak zorundayız. Mücadelemizin dışarı dönük olması gerektiğini senelerdi konuşuyoruz, ama gereğini yaparken bazı insani duygularımıza teslim olmaktan bir türlü vazgeçemiyoruz. Bunu bırakmamız lazım. Geçen gün bir gazeteci bana, ‘İl başkanından memnun musunuz? İl başkanını değiştirmeyi düşünüyor musunuz?’ diye sordu. Dedim ki bu nasıl bir soru? İl başkanlığını değiştirmek gibi bir şeyim yok, il başkanları il kongrelerinde seçilir ve bir hatası varsa da bunu genel merkez değerlendirir. Benim görevim ise belediye başkanlığı yapmaktır. Ben bu şehre doğru düzgün hizmet eden bir belediye başkanlığı görevini yerine getirirsem ve insanlarımız da bundan memnun olursa kendi üzerime düşeni de yapmışım demektir. O yüzden ben il başkanlımızdan memnunum, onun devam etmesinde mutluluk duyarım.”