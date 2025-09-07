Buca Belediyesi, ilçedeki çocukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan “Mustafa” filmi ile buluşturdu. Etkinliğe katılan Başkan Görkem Duman, çocuklara Cumhuriyet ve Atatürk’ün yolundan gitmenin önemini hatırlattı.

“Mustafa” filmi ile anlamlı buluşma

Gölet Tesisleri Zeki & Metin Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar Atatürk’ün çocukluk yıllarını konu alan “Mustafa” filmini izledi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, film süresince çocuklara eşlik ederek özel bir deneyim yaşattı.

Başkan Duman’dan mesaj

Başkan Duman, çocuklara seslenerek, “Atatürk’ün çocukluğunu görmek, onun azmi ve çalışkanlığı çocuklarımıza çok şey katacak. Unutmayın, bu ülke ve Cumhuriyet sizlere emanet. Atatürk’ün yolundan ayrılmayın” dedi. Ayrıca çocuklara yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Duman, “Çalışın, hayallerinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin” mesajını verdi.

Ailelerden teşekkür

Etkinliğe katılan aileler, Başkan Duman’a teşekkür etti. Aileler, yüzme kursları, ücretsiz sanat ve eğitim kursları ile tiyatro ve film gösterimi gibi çocuk odaklı etkinliklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.