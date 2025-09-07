İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı Karşıyaka’da coşkuyla kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında kortej yürüyüşü ve usta gazeteciler Yılmaz Özdil ile Korcan Karar’ın söyleşisi yer alıyor.

Kortej yürüyüşü başlıyor

Kutlamalar 9 Eylül Salı günü saat 18.00’de Karşıyaka Belediyesi önünden başlayacak kortejle start alacak. Karşıyaka Belediye Bandosu’nun eşlik edeceği yürüyüş, bayraklar ve marşlar eşliğinde Çarşı içinden geçerek Hergele Meydanı’na ulaşacak. Karşıyakalılar, geçmişin kahramanlarına minnet ve saygılarını dile getirecek.

Tarih ve sohbet bir arada

Coşku, akşam saatlerinde gazetecilik dünyasının iki önemli ismi Yılmaz Özdil ve Korcan Karar ile devam edecek. Saat 20.00’de Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek özel söyleşide, gazeteciler İzmir’in kurtuluşu ve milli mücadeleye dair tarihi anekdotlar ile düşüncelerini paylaşacak. Katılımcılar hem tarih dolu bir akşam yaşayacak hem de ilham veren bir sohbet fırsatı bulacak.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “9 Eylül, bağımsızlığımızın simgesi olan en anlamlı tarihlerden biridir. Bu gurur dolu günde kortej yürüyüşümüze ve değerli gazetecilerimizin katılacağı söyleşiye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.