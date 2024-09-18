Ege TV’de yayınlanan Onur Çakır ve Sercan Avcı ile "Politika Durağı" programının bu haftaki konuğu Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman oldu. Başkan Duman, Buca’nın gelişimi için attıkları adımları, projelerini ve karşılaştıkları zorlukları samimiyetle paylaştı. Kadın ve gençlerden oluşan güçlü bir kadro ile çalışmalarını sürdüren Duman, “Yeni Buca yükleniyor…” diyerek şehrin geleceğine dair umut verici mesajlar verdi.

Kadın ve gençlere dayalı liyakatli kadro

Başkan Görkem Duman, yerel seçimlerde kadın ve genç adayların öne çıktığını belirterek, “Geçtiğimiz yerel seçimde kadın ve genç belediye başkanı aday sayısı oldukça fazla yansıtıldı. 39 müdürlüğün yarısı kadın arkadaşlarımızdan oluşuyor. 30’lu yaşlarda pek çok arkadaşımız var. Liyakat ve kadın esaslı bir kadro oluşturduk” dedi.

Tasarruf tedbirleri ve sahada yönetim

Başkan Duman, göreve geldikten sonraki ilk 6 ayda kadro kurarak çalışmalara başladıklarını ifade etti. “İlk iş olarak 90 lira olan fiyatı 45 liraya çektik. Tarım okulu açıyoruz önümüzdeki hafta. Ciddi bir tadilat yaptık. Kızılçullu Köy Enstitüsü ruhu Buca'da var. Ardından tasarruf tedbirleri gelmeden tasarrufa başladık. Çoğu gün yürüyerek belediyeye geliyorum, öğle yemeğimi yemekhanede arkadaşlarımla beraber yiyorum. Bir belediye başkanı makamda oturarak yönetmemeli, her zaman sokakta olmayı savundum” diye konuştu.

Derin yoksulluk ve ekonomi sorunları

Başkan Duman, vatandaşların en çok derin yoksulluk ve aşırı fiyat artışından şikayetçi olduğunu belirterek, bu konuda sürekli şikayet aldıklarını söyledi. Ayrıca, Buca Belediyesi’nin önümüzdeki ay asfalt plenti ruhsatını alarak faaliyete geçireceğini belirtti.

Kent lokantasında İsviçre’den bağış

Başkan Duman, Buca Belediyesi'nin İzmir’de ilk olarak kent lokantasını açtığını belirtti. Burada maliyetin altında satış yaptıklarını ancak İsviçre’de yaşayan bir vatandaşın bağışladığı 66 dönümlük tarlanın gelirlerini kullanarak bu hizmeti devam ettirdiklerini söyledi.

18 uygulaması ve kentsel dönüşüm

Başkan Duman, Çaldıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm planları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirterek, “İmar planlarını askıya çıkarmadan önce mahalle sakinlerini bilgilendirdik ve samimiyetimizi gösterdik. Belediye olarak 18 uygulamalarını yapmayı planlıyoruz” dedi.

Buca’nın trafik sorunu

Buca’nın en büyük sorunu olan trafik hakkında konuşan Duman, “Buca’nın trafik sorununun çözülmesi için metronun tamamlanması gerekiyor. Metro tamamlansa bile spesifik bölgelerde, Heykel, Üçkuyular, Çevikbir, Kasaplar meydanlarında sıkışıklık devam ediyor. Onat Tüneli ise trafik için bir bypass görevi görecek” ifadelerini kullandı.

Buca cezaevi alanı için öneriler

Buca Cezaevi alanı hakkında da konuşan Başkan Duman, buranın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kullanılmasının Buca’nın ihtiyacı olduğunu vurguladı. “Burada bir kent meydanına ihtiyaç var. Yapı olacaksa amfi tiyatro gibi bir şey olabilir” dedi.

Maaşlar zamanında ödeniyor

Başkan Duman, belediye çalışanlarına yapılan maaş ödemeleri hakkında da bilgi verdi. Maaşların zamanında ödendiğini ve çalışanların performansını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tarım okulu ve yerel üretime destek

Başkan Duman, Buca’nın tarım arazilerine sahip bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, tarım okulunda eğitim verdiklerini ve 66 dönümlük tarlada uygulamalı üretim yapılacağını söyledi. “Amacımız tarımla uğraşan vatandaşları üretime teşvik etmek ve satış konusunda destek sağlamak” dedi.

İhanet ve dayanışma ruhu

Başkan Duman, parti içindeki ihanetlere değinerek, “İhaneti görünce daha da dayanışma ruhu oluştu. Birlik ve beraberlik duygusu arttı. Seçildikten sonra parti rozetimi çıkardım ama partilik kimliğimi asla bırakmam. Ben herkesin başkanıyım” diyerek sözlerini tamamladı.