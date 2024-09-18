Gümüşhane’de Karşıyaka Mahallesi’nde oyun oynayan 5 yaşındaki Ayla Uzunosmanoğlu, bir anda karşısında bir tilki görünce şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. O anlar, babasının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle sosyal medyada gündem oldu.

Parkta sürpriz karşılaşma

Gümüşhane’nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki Vadi Sokak'ta, akşam saatlerinde parkta oynayan Ayla, hayatında ilk defa bir tilki ile karşılaştı. Oyun oynadığı sırada fark ettiği tilkiyle göz göze gelen minik Ayla’nın şaşkınlığı, kısa sürede yerini meraka bıraktı. Babası Sezer Uzunosmanoğlu’nun cep telefonuyla kaydettiği anlarda, Ayla’nın tilkiye doğru dikkatle ilerlediği ve hayvanı daha yakından görmek istediği görüldü. Ancak tilki, ufak adımlarla yaklaşan Ayla’nın meraklı gözleri arasında hızla uzaklaştı.

Tilki geri döndü

Kaçan tilki kısa bir süre sonra parka geri döndü. Parkta bulduğu yiyeceği yemekle meşgul olan tilki, bu kez Ayla’nın daha fazla dikkatini çekti. Babasının söylediğine göre Ayla, tilkiye oyun oynamak istercesine ufak adımlarla yaklaşsa da, tilki bir kez daha hızla ortadan kayboldu. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

“Tilki gördüm baba!”

Baba Sezer Uzunosmanoğlu, olayın nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı: “Parkta oynarken bir anda kızım ‘baba, tilki gördüm’ diye seslendi. O yöne baktığımda çimlerin üzerinde yatan bir tilki vardı. Kızım ona yaklaşmaya çalıştı ama tilki kaçtı. Bir süre sonra tekrar geri döndü ve parkta yiyecek bir şeyler buldu. Ayla yine onunla oynamak istedi ama tilki hızla apartmanların arasına kaçıp kayboldu.”

Gülümseten anlar sosyal medyada!

Ayla ve tilkinin bu beklenmedik karşılaşması, cep telefonuna kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla hızla yayıldı. Hem Ayla’nın cesareti hem de tilkinin sevimli halleri izleyenleri gülümsetti. Gümüşhane halkı bu sevimli anları ilgiyle takip ederken, tilkinin şehir içinde bu kadar yakın bir noktada görülmesi dikkat çekti.

Yaban hayatı ile şehir içi karşılaşmaları artıyor

Son yıllarda şehirlerde yaban hayvanlarıyla karşılaşma olayları sıkça rapor ediliyor. Özellikle ormanlık alanlara yakın şehirlerde tilki, domuz ve benzeri hayvanlar bazen yiyecek arayışıyla yerleşim alanlarına kadar inebiliyor. Yetkililer, bu gibi durumlarda sakin kalınması ve hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.