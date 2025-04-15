Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilikten altyapıya sunduğu hizmetlerle Bucalıların beğenisini kazandı. Kent Lokantası ve Tarım Okulu öne çıktı.

Buca’da değişim rüzgârı

8 Nisan 2024’te göreve başlayan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projelerle ilçe sakinlerinin takdirini kazandı. Bucalılar, bir yıl içinde hayata geçirilen uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kent Lokantası ve askıda yemek uygulaması ilgi görüyor

Kent Lokantası'nda sunulan uygun fiyatlı menüler ve askıda yemek uygulaması, özellikle üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Abdurrahman Günay, “Bu fiyatlarla dışarıda yemek yemek mümkün değil. Başkan sözünü tuttu” derken, bir başka öğrenci Elif Ceyda Çakırca, “Askıda yemekle bir öğünümüzü ücretsiz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım Okulu üreticinin yüzünü güldürdü

Tarım Okulu projesiyle ilgili konuşan üretici Salih Çiftçi, “Yeni bilgilerle verimimiz arttı, kazancımız çoğaldı. Görkem Başkan sayesinde kaderimiz değişti” dedi.

Etüt merkezleri ve anaokulları ailelerin yükünü hafifletiyor

Göksu Mahallesi’ndeki Edip Akbayram Etüt Merkezi, bölge halkının beklentisini karşılıyor. Emekli Deniz Zekioğlu, “Torunum için dışarıda etüt imkânımız yoktu. Şimdi büyük bir destek aldık” dedi.

Betontaş Çınar Anaokulu’nu tercih eden çalışan anne Duygu Boz ise, “Çocuğum mutlu, ben de rahat çalışabiliyorum” ifadesini kullandı.

Altyapı ve yol çalışmaları dikkat çekiyor

Buca’nın sokaklarında yapılan yol iyileştirmeleri ve asfaltlama çalışmaları, özellikle eski Bucalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vahap Bozkurt, “Yollarımız unutulmuştu, şimdi büyük bir değişim var” dedi.

Tren yolu projesi ile Buca’nın tarihi yeniden yazılıyor

Tren yolu hattı üzerinde yapılan çevre düzenlemeleri ile ilgili konuşan Tahsin Gül, “Eskiden trenle yolculuk yapardık, yıllarca kaderine terk edildi. Şimdi çocuklar parkta oynuyor, insanlar mutlu” dedi.

Sokak hayvanları için örnek merkez

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, gönüllülerden olumlu geri bildirim alıyor. Asena Seven, “Yaralı hayvanlara anında müdahale ediliyor. Ücretsiz çip hizmeti de sunuluyor” dedi.