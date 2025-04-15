CHP, erken seçim hazırlıkları kapsamında mahalle temsilciliklerini güçlendirerek her seçmene ulaşmayı hedefliyor. Yeni sistem bu hafta başlıyor.

CHP Erken Seçim İçin Yeni Örgütlenme Modeline Geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde başlattığı üye kampanyasını mahalle bazlı örgütlenme modeliyle güçlendirmeyi amaçlıyor. Parti kurmaylarının aktardığı bilgiye göre her seçim sandığı için bir sorumlu belirlenecek. Böylece CHP, erken seçim ihtimaline karşı tüm seçmenlere doğrudan ulaşmayı hedefliyor.

Mahalle temsilciliği her yere yayılacak

Partili kurmaylar, mevcut mahalle temsilciliği sisteminin yeterince etkili olmadığını ifade ediyor. Yeni sistemle her mahallede en az bir CHP temsilcisi görev alacak. Bu kişiler, ilçe başkanlıklarıyla iş birliği içinde çalışacak ve her sandık için bir asıl, bir de yedek sorumlu belirlenecek.

Sandık sorumluları seçim günüyle sınırlı kalmayacak

Yeni örgütlenme sistemi, sandık sorumlularının yalnızca seçim günü değil, seçim sürecinin tamamında aktif olmalarını öngörüyor. Bu kişiler mahallelerindeki seçmenlerle sürekli iletişim kuracak, parti faaliyetlerini duyuracak ve seçmen geri bildirimlerini yönetime aktaracak.

Her seçmene temas edilecek

CHP yetkilileri, yeni sistemin her sandık başında görev yapacak kişilerin o bölgedeki seçmenleri tanımasını sağlayacağını belirtiyor. Bu yapı sayesinde birebir seçmen ilişkisi kurulacak ve seçmenler parti faaliyetlerinden haberdar olacak.

Üyelerin aktif rol alması bekleniyor

CHP, son kampanyalarda partiye katılan 550-600 bin yeni üyenin gönüllü olarak sahada görev almaya hazır olduğunu vurguluyor. Kurmaylar, “2 milyon üyemizin yarısını aktif hale getirebilirsek sandıkta devrim olur” ifadesini kullanıyor.

'Her sandıkta her seçmeni tanıyan CHP olacak'

CHP kurmayları bu sistemle, seçim günü sandık başında oturan görevlilerin artık o bölgede yaşayan seçmenleri tanıyan, daha önce onlarla temas kurmuş kişiler olacağını belirtiyor. Bu sayede seçmenle birebir bağ kurulacak ve her vatandaşın CHP’den haberdar olması sağlanacak. Partinin temel hedefi, en uzak mahallelere dahi ulaşmak ve tüm seçmenlere dokunmak.

'İki milyon üyenin yarısı aktifleşirse sandıkta devrim olur'

Kurmaylar, partinin üye profilinin geçmişten farklılaştığına dikkat çekiyor. Son kampanya ile beraber CHP’ye katılan 550-600 bin üyenin kendi iradeleriyle partiye geldiğini ve aktif rol almak istediklerini belirten yetkililer, “2 milyon üyemizin yarısını aktif hale getirebilirsek bu sandıkta devrim olur” ifadelerini kullandı. Yeni sistemle birlikte üyelerin sahada daha fazla görev alması, parti faaliyetlerinin etkisini katlayacak.

Kurmaylar hedeflerinin seçimi kazanmak olduğunu, AKP ve Erdoğan ile uğraşmadıklarını şu sözler ile ifade etti:

Bu kadar baskıyı, zulmü, kutuplaşmayı biz lehimize çeviriyoruz. Kalkıp başka bir düşmanlık sergilemiyoruz. Ne kadar büyüyoruz ona bakıyoruz. O büyüme alanımızda nasıl örgütleniriz, nasıl çalışırız onun yollarını arıyoruz. Erdoğan ile, AK Parti ile uğraşmıyoruz. Amacımız seçmene ulaşmak, vatandaşa erişmek, partiyi güçlendirmek, büyütmek ve seçimde iktidar olmak. (Halk TV)