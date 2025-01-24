Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Göktaşlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretle mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtar, esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Başkan Durbay, mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Samimi yaklaşımıyla mahalle sakinlerinden tam not aldı

Başkan Durbay, Göktaşlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gösterdiği samimi yaklaşım ve vatandaşların taleplerini dinleme çabasıyla büyük takdir topladı. Başkan, çözüm odaklı bir anlayışla, belediyenin önceliklerinden birinin yurttaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek olduğunu belirtti.

Şehzadeler Belediyesi, mahalle çalışmalarına devam edecek

Ziyaretinin ardından mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Durbay, bölgedeki sorunların çözümü için çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti. Başkan Durbay, Şehzadeler Belediyesi olarak, mahallelerdeki her türlü ihtiyaç ve taleple ilgili hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.