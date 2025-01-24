Uşak, Tekstil Geri Dönüşümünde Türkiye'ye Rol Model Oluyor

Türkiye’nin tekstil geri dönüşüm sektöründeki liderliği, Uşak’ın yüzde 75’lik payıyla dikkat çekiyor. Ege İş Dünyası buluşmalarında üçüncü durak olan Uşak, tekstil geri dönüşümüne olan katkılarıyla gündemde.

Uşak’ın geri dönüşüm başarısı anlatıldı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de katıldı. Girit, Uşak’ın döngüsel ekonomi ve geri dönüşümdeki katkılarına vurgu yaparak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm sektörlerin sorumluluk taşıdığını belirtti.



Girit, küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliğinin dünya dengelerini tehdit ettiğine dikkat çekti. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve yeniden kullanılabilir malzemeler geliştirmeye yönelik inovasyonların, çevre dostu tedarik zincirlerinin ve etik üretim modellerinin önemini vurguladı. Uşak’ın bu alandaki başarılarının örnek teşkil ettiğini söyledi.