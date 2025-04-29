Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eski iş yerinde birlikte çalıştığı erkek tarafından dokuz yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darb edilen H.S.’nin davasına katılarak mağdura destek verdi. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan Başkan Durbay, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı sert ifadeler kullandı.

“Bugün, dokuz yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski iş yerinde beraber çalıştığı bir cani tarafından öldüresiye şiddete uğrayan kız kardeşimizin davasında adalet aramak için buradayız” diyen Başkan Durbay, yaşanan olayın münferit değil, politik olduğuna dikkat çekti. Başkan Durbay,“Gün geçmiyor ki bir kadın daha şiddete uğramasın. Maalesef bu ülkede ancak şanslıysak hayatta kalıyoruz” dedi. Kadın cinayetlerinin politik olduğunun altını çizen Başkan Durbay, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayanlar bu cinayetlerin ortağıdır” ifadesini kullanarak, etkin ve caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini vurguladı. “Bu yılı aile yılı ilan edenler farkındalar mı ki birçok kadın cinayetinin faili aslında aile içinden çıkıyor?” sorusunu yöneltti.

“Sonuna kadar yanında olacağım”

Kadın dayanışmasının önemine değinen Başkan Durbay, “Size feda edecek bir kız kardeşimiz dahi yok. Ben seçilmiş bir belediye başkanı olarak tüm kız kardeşlerimin sonuna kadar yanında olacağıma söz veriyorum. Hep birlikte güçlüyüz ve bir kız kardeşimizi daha sizin karanlık zihniyetinize teslim etmeyeceğiz” dedi. Duruşmaya katılarak mağdur H.S.’ye yalnız olmadığını hissettiren Gülşah Durbay’ın açıklamaları, adliye önünde toplanan kadın hakları savunucuları ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Şiddete karşı dayanışma mesajları veren Durbay, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi adına toplumsal mücadelenin büyütülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Durbay, “Bir kişi daha eksilmeyene kadar mücadelemiz sürecek” dedi.