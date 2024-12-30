Sigaranın insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair yapılan son araştırmalar, sigara tüketiminin ömrü beklenenden daha fazla kısalttığını gösteriyor. University College London tarafından yürütülen çalışmaya göre, bir sigara ortalama 20 dakika yaşam süresini kısaltıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, günde bir paket sigara tüketen bireyler, yaşam sürelerinden yaklaşık 7 saat kaybediyor. Araştırmanın lideri Dr. Sarah Jackson, sigaranın yalnızca yaşamın son yıllarını değil, sağlıklı geçirilen orta yaş dönemini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Küçük miktarlarda sigara da tehlikeli

Uzmanlar, günde bir sigara içen bireylerde kalp hastalığı ve felç riskinin, günde 20 sigara içenlere kıyasla yalnızca %50 daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu durum, az miktarda sigara tüketiminin bile ciddi sağlık riskleri barındırdığını ortaya koyuyor.

Sigarayı bırakanlar ömrünü uzatabiliyor

Araştırmacılar, sigarayı bırakanların yaşam sürelerinde önemli kazanımlar elde edebileceğini de vurguladı. Günde 10 sigara içen bir kişi, sigarayı bıraktığında bir yıl içinde yaklaşık 50 gün daha fazla yaşam süresi kazanabiliyor.

Sigaranın etkileri cinsiyete göre değişiyor

Araştırmaya göre, sigaranın yaşam süresine etkisi cinsiyete göre de değişiyor. Erkeklerde bir sigaranın ömrü 17 dakika, kadınlarda ise 22 dakika kısalttığı belirtildi.

Uzmanlar Uyarıyor:

Dr. Jackson, sigaranın zararlarının genellikle hafife alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar, sigaranın ne kadar zararlı olduğunu bilse de etkilerini genellikle küçümsüyorlar. Sigara içmeye devam edenler, yalnızca yaşamlarını değil, sevdikleriyle geçirebilecekleri değerli zamanları da kaybediyorlar.”

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sigara bağımlılığı önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Uzmanlar, uzun ve sağlıklı bir yaşam için sigaranın tamamen bırakılmasını tavsiye ediyor.