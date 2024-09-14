Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Mevlit Kandili dolayısıyla Manolya Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara bin kişilik kandil simidi ikram etti. Kandil dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Durbay'a Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Şehzadeler Mühendislik AŞ Genel Müdürü Umut Çetin ve CHP Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Çelikoğlu ile birlikte Şehzadeler Kadın Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri eşlik etti.

Başkan Durbay'dan barış ve huzur dileği

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Mevlit Kandili’nin İslam alemi için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Bu mübarek gecede bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Peygamberimizin doğumunu simgeleyen bu özel günün, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutluyorum" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Etkinlik boyunca vatandaşlarla samimi sohbetler eden Başkan Durbay, herkesin kandilini kutlayarak ikramlarda bulundu. Vatandaşlar, Başkan Durbay’a bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederken, memnuniyetlerini dile getirdiler.