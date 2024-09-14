Chp Liderleri Denizli’de Nikah Töreninde Buluştu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah töreninde şahitlik yaptı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen törende, çiftin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kıydı.

Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Nikah töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şahitlik yaptı. Törende Özel, çifte mutluluklar dileyerek, "Herkesin mutabakatıyla aile cüzdanını Ezgi’ye emanet ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. Kılıçdaroğlu da çiftin mutluluğuna katkıda bulunacak tavsiyelerde bulundu.

Umut dolu mesajlar

Nikah töreninin ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli halkına teşekkür ederek, "Bugün burada çok güzel bir düğünde buluştuk. İnşallah daha güzellerini de göreceğiz. Denizli’deki vatandaşlarımıza CHP'ye gösterdikleri büyük sahiplenme için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.