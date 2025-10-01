Kulüp Başkanı Bilal Cansu, bu büyük organizasyonun Manisa’ya kazandırılmasına verdiği destek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Avrupa’da işitme engelliler sporuna liderlik eden Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu ve yönetimi, DCL Yönetim Kurulu Üyeleri Thomas Kramer ve Rosario De Caro ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret etti. Turnuvayı Türkiye’ye ve Manisa’ya kazandırmanın gurunu tüm Manisa’yla paylaştıklarını söyleyen Bilal Cansu, “Organizasyon; işitme engelli bireylerin toplumsal hayata etkin katılımın artırılması, engellilik alanında farkındalığın yaygınlaştırılması ve ilimizin kültürel, sosyal, sportif değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. Avrupa’nın farklı ülkelerinden Manisa’ya gelecek olan yaklaşık 400 sporcu ve idareciyle birlikte Manisa’mızdan tüm Avrupa’ya ‘Yeni Dostlar, Yeni Anılar, Yeni Umutlar’ yeşerecektir. Kulübümüzün ev sahipliği adaylık başvurusuna yakın ilgi gösteren, bu önemli etkinliğin Manisa’da düzenlenmesine verdiği destek ve katkılar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Avrupa’da işitme engelliler sporuna liderlik eden Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübümüzün Başkanı Bilal Cansu ve yönetimi ile birlikte DCL Yönetim Kurulu Üyeleri Thomas Kramer ve Rosario De Caro’yu ağırladık, hazırlıklar hakkında bilgi aldık. Engelli bireylerimizin toplumsal hayatta daha etkin yer alması ve şehrimizin uluslararası düzeyde tanıtımı için oldukça önemli olan bu etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tam destek vereceğiz” diye konuştu.

Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi 2026, 27 Nisan-02 Mayıs 2026 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenecek.