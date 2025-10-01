Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK), 101 milyon kişinin kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiası gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, kurumun partizan atamalar ve liyakatsiz yönetim nedeniyle güvenilirliğini yitirdiğini belirterek sert tepki gösterdi.

Skandalın Ayrıntıları

BTK, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada, “Sowix” isimli yasadışı sorgu sistemi aracılığıyla vatandaşların kişisel bilgilerine (ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası vb.) erişildiğini tespit etti. Ancak kurum, siteyi sadece bir gün sonra erişime kapattı. Sitede 101 milyon kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, cep telefonu, medeni durumu, anne-baba bilgileri, meslek ve işyeri kayıtları ile 28 bin aracın plaka bilgileri bulunuyordu.

CHP’den Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Dijital devlet, liyakatsiz yöneticiler sayesinde delik deşik olmuş. Bu ülkenin dijital geleceği, AKP’nin sadakat yarışına kurban edilemez” dedi. Karasu ayrıca, BTK’ya Karayolları Genel Müdürlüğü’nden atanan, asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Selahattin Bayramçavuş ve Yakup Dost’un liyakatsiz atamalarla kurumun teknik niteliğini zayıflattığını savundu.

Yetkililerin Sessizliği Eleştirildi

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile BTK yetkililerinin kişisel veri skandalına sessiz kaldığını belirterek, “Hepsi ölü taklidi yapıyor. Dijital devlet, liyakatsiz bu yöneticiler sayesinde delik deşik olmuş” ifadelerini kullandı. Ayrıca soru önergesi vererek, veri sızıntısına neden geç müdahale edildiğini ve sorumluların neden görevde olduğunu sordu.

Dijital Gelecek Tehlikede

Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşın kişisel verilerini koruyamayan bir iktidar, ülkeyi nasıl koruyacak? Bu ülkenin dijital geleceği AKP’nin sadakat yarışına kurban edilemez.”

CHP, sorumluların hesap vermesini talep ederek, BTK’daki atama ve yönetim anlayışının yeniden gözden geçirilmesini istiyor.