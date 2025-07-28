Yapay zekâ destekli araçlar Manisa'da hizmete girdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde denetim hizmetlerini dijitalleştirmek ve hızlandırmak amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli mobil denetim araçlarını hizmete sundu. Belediye tarafından geliştirilen ve yazılımı tamamen kendi imkânlarıyla oluşturulan araçlar, 360 derece kameralar ve yapay zekâ algoritmaları ile donatıldı. Bu araçlar, hem rutin kontrollerde hem de afet durumlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

İlk sürüş Başkan Dutlulu’dan

Uygulamanın ilk etabında iki araç hizmete alındı. İlk test sürüşünü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz ile birlikte araca binerek şehir turu atan Başkan Dutlulu, araçların teknik donanımı ve kullanım alanları hakkında bilgi aldı.

Başkan Dutlulu, test sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu araçlar sadece belediyemizin günlük işlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda afet anlarında da büyük fayda sağlayacak. Uydu internet bağlantısı ve çevresel şarj imkânlarıyla kesintisiz iletişim kurulabilecek, vatandaşlara temel destek sağlanabilecek.”

Sistemin yazılımı belediye personeli tarafından geliştirildi

Projenin yazılım altyapısının tamamı belediyenin kendi personeli tarafından geliştirilmiş olması dikkat çekti. Başkan Dutlulu, dışa bağımlılık olmadan bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, sistemin maliyet avantajına da dikkat çekti.

“Bu sistemi sıfır dış kaynakla, sadece kendi personelimizle oluşturduk. Hem Manisa için değer ürettik hem de bu teknolojiyi diğer şehirlerde kullanıma hazır hâle getirdik.”

360 derece kameralar ve yapay zekâ desteği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz, araçta kullanılan teknolojiyi şöyle özetledi:

Araç üzerinde 360 derece görüşe sahip kameralar bulunuyor.

Yol üzerindeki çukur, çizgi silinmesi, altyapı bozulmaları gibi sorunlar yapay zekâ ile tespit ediliyor.

GPS destekli kayıt sistemi sayesinde aynı sorunun ikinci kez sisteme girilmesi önleniyor.

Görüntülerde kişisel veriler korunarak yüz maskeleme işlemi yapılıyor.

Elde edilen tüm veriler anlık olarak ilgili birimlere iletiliyor.

Dijitalleşme ve şeffaf denetim vurgusu

Yeni sistemle birlikte, Manisa genelinde kamusal alan işgalleri, çevre kirliliği, altyapı sorunları gibi konular daha hızlı tespit edilip çözüme kavuşturulabilecek. Aynı zamanda sistem, afet anlarında iletişim merkezi ve mobil destek istasyonu olarak da görev yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle birlikte şeffaf, hızlı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin ilerleyen dönemlerde farklı bölgelerde de uygulanabileceği bildirildi.