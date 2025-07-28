İYİ Parti, meslek kuruluşlarıyla istişare ve iş birliğini hedefleyen ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun görevlendirdiği heyet, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile Ankara’da bir araya geldi.

Ekonomik sıkıntılar gündeme taşındı

Ziyarete, İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel katıldı. Görüşmede, ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri olan esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunlar kapsamlı biçimde ele alındı.

Esnafa destek mekanizmaları masaya yatırıldı

Anayasa’nın 173. maddesinde yer alan, “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır” hükmü doğrultusunda;

Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının kolay ve düşük maliyetli yollarla karşılanması,

Perakende Ticaret Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerle AVM’ler lehine oluşan haksız rekabetin giderilmesi,

Esnafın emeklilik prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e çekilerek diğer sigortalılarla eşitlenmesi gibi başlıklar görüşmede yer aldı.

4.154 meslek kuruluşuna mektup gönderildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrıca aralarında sanayi ve ticaret odalarının da bulunduğu 4.154 meslek kuruluşuna mektup gönderdi. Mektuplarda, ortak akıl ve yeni bir siyaset anlayışıyla iş birliğine açık olunduğu mesajı verildi.

Daha önce TOBB ziyaret edilmişti

İYİ Parti heyeti, TESK ziyaretinden önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) de bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu temaslarla birlikte parti, ekonomi temelli sorunlara yönelik çözüm arayışını sürdürüyor.