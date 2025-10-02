Başkan Ergin: “Ayvalıkgücü’nün efsanelerini rahmet ve özlemle anıyoruz”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarı Zeybek Spor Tesisleri’nde düzenlenen anma programına katılarak Ayvalıkgücü Belediyespor’un efsane futbolcuları merhum İsmail Karayıldız ve Murat Taş’ı bir kez daha rahmetle andı.Anma töreninde duygusal anlar yaşandı,

İki değerli sporcuyu anmak için değil, aynı zamanda onların bıraktığı mirası yaşatmak için bir araya gelindiğini belirten Başkan Mesut Ergin, “İsmail Karayıldız ve Murat Taş, sadece Ayvalıkgücü’nün değil, tüm Ayvalık’ın gönlünde derin izler bırakmış futbolculardı. Onların sahadaki mücadeleleri, centilmenlikleri ve Ayvalık sevgileri, bugün bile hafızalarımızda canlılığını koruyor. Onları bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ayvalıkgücü’nün tarihinin aynı zamanda Ayvalık’ın spor kültürünün de bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Mesut Ergin, kentin gençlerinin bu değerli mirastan ilham alarak sporla iç içe büyümeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Ergin, “Gençlerimizin sahada gösterdikleri mücadelede, İsmail Karayıldız ve Murat Taş gibi efsanelerimizin izleri vardır. Onlar bizim için yalnızca sporcular değil, aynı zamanda kentimizin hafızasında yaşamaya devam edecek örnek insanlardır” dedi.