TÜLOV VAKFI 1. ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASIKarikatür sanatının özgürlüğü ve çok sesliliği sağladığı yarışmaya çağrımızdır!
YARIŞMANIN AMACI; “Laiklik, Saygı, Hoşgörü ve Özgür Düşünce” kavramlarının karikatürcü gözünden mizahi yorumunu görmek ve karikatür sanatına katkı koymaktır.
Yarışma Seçici Kurulu Başkanı; Av.Demirkanatlı MUTLU
Seçici Kurul;
Prof.Dr. Nurettin DEMİR- TÜLOV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Aydan TUNCAYENGİN- TÜLOV Vakfı Genel Müdürü/ Gazeteci, Eğitimci, Yazar
Mustafa YILDIZ- Karikatürist
Levent DAĞAŞAN- Karikatürist
Murat ASIN- Karikatürist
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 20.000 TL ve Plaket
İkincilik: 15.000 TL ve Plaket
Üçüncülük: 10.000 TL ve Plaket
Mansiyon Ödülü : (3 adet) 5.000 TL
Katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilecektir.
Yarışmaya katılım E- Posta ile olacaktır. E-mail adresi: [email protected], Yarışma şartnamesine www.tulov.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TÜLOV Vakfı tarafından düzenlenen 1.Ulusal Karikatür Yarışması “Laiklik, Saygı, Hoşgörü ve Özgür Düşünce” başlıklı konuları işleyecek karikatür sanatçılarının katılımını bekliyoruz.
Sanatseverleri karikatürist sanatının ulusal diliyle bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyoruz!
Sanatçıların çizimleri, çizginin, sözün gücünün aştığı eserler,” “Laikliği, Saygıyı, Hoşgörü ve Özgür Düşünceyi temel alacak.
Karikatür Yarışması, yalnızca bir sanat etkinliğinin değil, tarihin, güncel olayların ve toplumsal değişimlerin özetini sunuyor olacak...
