Karikatür Yarışması, yalnızca bir sanat etkinliğinin değil, tarihin, güncel olayların ve toplumsal değişimlerin özetini sunuyor olacak...

Sanatçıların çizimleri, çizginin, sözün gücünün aştığı eserler,” “Laikliği, Saygıyı, Hoşgörü ve Özgür Düşünceyi temel alacak.

Sanatseverleri karikatürist sanatının ulusal diliyle bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyoruz!

TÜLOV Vakfı tarafından düzenlenen 1.Ulusal Karikatür Yarışması “Laiklik, Saygı, Hoşgörü ve Özgür Düşünce” başlıklı konuları işleyecek karikatür sanatçılarının katılımını bekliyoruz.

Üçüncülük: 10.000 TL ve Plaket

İkincilik: 15.000 TL ve Plaket

Birincilik Ödülü: 20.000 TL ve Plaket

YARIŞMANIN AMACI; “Laiklik, Saygı, Hoşgörü ve Özgür Düşünce” kavramlarının karikatürcü gözünden mizahi yorumunu görmek ve karikatür sanatına katkı koymaktır.

Karikatür sanatının özgürlüğü ve çok sesliliği sağladığı yarışmaya çağrımızdır!

