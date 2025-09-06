Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokak hayvanlarının yaşam haklarına destek veren Orman Beslemesi Topluluğu kurucusu Mustafa Kaygusuz’u ziyaret etti. Başkan Ergin, burada yaptığı açıklamada, can dostlar için gösterilen tüm çabalara belediye olarak destek verdiklerini vurguladı.

Gönüllülerle dayanışma vurgusu

Başkan Ergin, sokak hayvanlarının beslenmesi, korunması ve güven içinde yaşamaları için yapılan çalışmalara dikkat çekerek, gönüllülerle iş birliğinin önemine değindi. “Hayvan dostlarımız için yapılan her girişim çok değerli. Onların sesi olmak ve haklarını savunmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diyen Ergin, Ayvalık’ta sadece insanlar için değil, tüm canlılar için daha yaşanabilir bir kent yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Ayvalık Belediyesi’nin çalışmaları

Ayvalık Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projeler yürütüyor. Başkan Ergin, gönüllülerle kurulan iş birliğinin, bu çalışmaların etkinliğini artırdığını ve toplumda farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Başkan Ergin’in açıklamaları, Ayvalık’ta insan ve hayvan refahını birlikte yükseltme hedefinin altını çizdi. Belediye, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını ve gönüllülerle iş birliğini sürdürerek, kenti hem insan hem de canlı dostu bir yaşam alanı haline getirmeyi sürdürecek.