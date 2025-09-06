İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde tutulan 20 köpek, komşuların şikayeti üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerince kurtarıldı. Bayraklı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ev sahibine idari para cezası uyguladı.

Aynı eve üçüncü baskın

Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki eve, kötü koku ve havlama şikayeti üzerine gelen ekipler, farklı cinslerde toplam 20 köpeği kurtardı. HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, buraya üçüncü kez baskın yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

İlk baskında yaklaşık 37 köpek kurtarılmış ve evde kafesler ile yavrulu anneler bulunmuştu. Başkan Sengel’den kadın ve gençlere mesaj İçeriği Görüntüle

İkinci baskında sayı 47’ye yükselmişti.

Bu yıl yapılan üçüncü baskında 20 köpek kurtarıldı.

Acar, ev sahibi İlknur Ç.’ye daha önce köpek bakma yasağı kararı alındığını ve yasağa rağmen köpek toplamaya devam ettiğini ifade etti.

Tedavileri bittikten sonra sahiplendirilecekler

Kurtarılan köpeklerin gerekli tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra sıcak yuvalarına kavuşacağı bildirildi. HAYTAP, hayvan hakları ihlallerine karşı duyarlılığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.