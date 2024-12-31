Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yılın son gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Yeni yıl kutlamasında, tüm birim çalışanlarına teşekkür eden Ergin, 2024 yılını değerlendirdi ve 2025’te aynı tempoyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Ergin, belediye çalışanlarına ikramiye müjdesi de vererek, "Hepinize teşekkür ediyorum, emeklerinize sağlık" dedi.

Başkan Ergin: "2024 yılında yaşadığımız sıkıntılar, işin doğasında var"

Başkan Ergin, ülke ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Bu zor ekonomik koşullar altında bizler de Ayvalık Belediyesi olarak en doğru hizmeti sunmaya çalışıyoruz. 2024 yılında bazı sıkıntılar yaşadık, ancak bunlar işin doğasında var. Kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Çalışanlarımıza da güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye hizmetleri: "Başarı, hepimizin ortak başarısı"

Ergin, belediye hizmetlerinin büyük bir kısmının sahada gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu başarı hepimizin başarısı. Personelinden meclis üyesine, belediye başkanına kadar herkesin katkısı büyük. 2025 yılında da bu performansı daha da yükseltmemiz gerekiyor" dedi.

2025 için beklentiler yüksek

Yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur dileklerinde bulunan Başkan Mesut Ergin, 2025’te daha yüksek bir performans sergilemeyi hedeflediklerini ve belediyenin kurumsal yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Ergin, çalışanlarına ve tüm Ayvalık halkına teşekkür ederek, yeni yılın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.