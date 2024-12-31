İzmir'de hizmet veren S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk sağlığına yönelik önemli bir sağlık merkezi olarak, hastalarına ulaşım konusunda çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Şehir merkezine yakın konumuyla metro, tramvay, otobüs ve İZBAN gibi toplu taşıma seçenekleriyle kolayca ulaşılabilir. Bu yazıda, hastaneye nasıl ulaşabileceğiniz, toplu taşıma güzergahları ve iletişim bilgileri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte detaylar…

Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne nasıl gidilir?

S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım sağlamak için farklı toplu taşıma araçları kullanılabilir. Aşağıda detaylara göz atabilirsiniz.

Behçet Uz Çocuk Hastanesi metro ile ulaşım:

Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne metro ile ulaşım sağlamak için Çankaya durağında inerek yürüyebilirsiniz.

Behçet Uz Çocuk Hastanesi tramvay ile ulaşım:

Hastaneye Tramvay ile ulaşmak için Kültürpark/Atatürk Lisesi durağında inerek yürüyebilirsiniz.

Behçet Uz Çocuk Hastanesi ESHOT belediye otobüsleri ile ulaşım:

Bornova’dan 963-214 numaralı otobüsler (Alsancak Gar sonrası Tramvay ile aktarma)

Konak’tan 802-253-121 numaralı otobüsler

Buca’dan 470-104-465-490 numaralı otobüsler

Karşıyaka’dan 802-543-77 numaralı otobüsler

Otogardan ulaşım sağlamak isteyenler için ise 302-59 numaralı otobüslere binildiğinde aktarma yaparak hastanemize ulaşabilirsiniz.

İZBAN ile ulaşım:

Alsancak veya Halkapınar istasyonunda inildiğinde Konak tramvayı ile Kültürpark/Atatürk Lisesi durağında inerek hastanemize ulaşabilirsiniz.

Havaalanından ulaşım:

202 ve 204 numaralı ESHOT hatlarına binildiğinde aktarma yapılarak hastaneye ulaşabilirsiniz.

KURUM: DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

ADRES: İsmet Kaptan Mahallesi Sezer Doğan Sokak No:11 Konak/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 489 56 56- 0232 411 60 00

SABİT TELEFON: +90 (232) 489 86 86

FAKS: +90 (232) 489 23 15

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://behcetuzch.saglik.gov.tr/