

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun en yoğun döneminde dahi kentteki yeşil alanlarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, parklar, refüjler, mezarlıklar ve sahil şeridindeki alanlarda bakım, budama ve temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Kuru otların temizlenmesi, çevreye gelişigüzel bırakılan bahçe atıklarının toplanması ve estetik peyzaj uygulamaları kesintisiz şekilde yürütülüyor.

Mezarlıklar bayram beklemeden elden geçiriliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sadece kent içindeki park ve bahçelerle değil, Ayvalık genelindeki mezarlık alanlarında da düzenli bakım çalışmalarına devam ediyor. Mezarlıklarda yürütülen temizlik ve bakım faaliyetleri kapsamında, yabani otlar temizleniyor, kuruyan ağaçlar budanıyor ve yollar elden geçiriliyor. Belediye ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini temiz ve düzenli alanlarda yapabilmesi için aralıksız çalışıyor.

Başkan Ergin’den çevre çağrısı: “Atmayalım ki Ayvalık temiz kalsın”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz boyunca yoğunlaşan nüfus ve artan çevre atıkları konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı. “Kentimizi birlikte temiz tutabiliriz. Yeşil alanlarımızı korumak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak bizim elimizde. Lütfen çevreyi kirletmeyelim, doğaya sahip çıkalım. Atmayalım ki Ayvalık temiz kalsın,” ifadelerini kullandı.