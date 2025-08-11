Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, yaz aylarında da faaliyetlerini sürdürerek özel gereksinimli bireylerin yanında oluyor. Merkez, hafta içi her gün 10.30-15.00 saatleri arasında açık kalıyor ve çocuk gelişimi, tiyatro, müzik, spor gibi eğitimlerle özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekliyor.

Eğitim ve sosyal etkinlikler sürüyor

Merkezde ücretsiz servis ve yemek hizmetleri sağlanıyor. Bu sayede öğrencilerin konforu gözetilirken, ailelere de yaşamlarında kolaylık sunuluyor. Karşıyaka Belediyesi, özel bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını artırmak için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor.

Sürdürülebilir müzik sergisi ilgi gördü

Merkez üyeleri ve aileleri, Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği Sürdürülebilir Müzik Aletleri Sergisi’ni ziyaret etti. Mahmure Handan Hanım Müzik Aletleri Yapım Atölyesi’nde atık ve geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan eserler ilgiyle incelendi. Atölye eğitmeni Burçin Bayar Babaoğlu’nun mini müzik dinletisi sergiye renk kattı. Sergi, 15 Ağustos’a kadar Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binasında ziyaret edilebiliyor.

Başkan Ünsal’dan kapsayıcı kent yaşamı vurgusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve topluma entegrasyonlarını desteklemek amacıyla sürekli çalıştıklarını belirtti. Başkan Ünsal, sevgiyle, sabırla ve kararlılıkla daha kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturacaklarını ifade etti.