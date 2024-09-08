Türkiye genelinde 9 Eylül 2024 itibarıyla başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'dan önemli bir mesaj geldi. Ertemur, yeni dönemin başlangıcında öğretmenlerden öğrencilere kadar herkese başarılar dileyerek, eğitimde kaliteyi artırma hedeflerine vurgu yaptı.

Başkan Ertemur'dan eğitimde kalite vurgusu

Başkan Ertemur, yayımladığı mesajda, “Aydınlık yarınlarımızın anahtarı olan çocuklarımız için okul en önemli eğitim aracı. Okul, aileden sonra çocuklarımızı hayata hazırlayan en önemli unsur” dedi. Ertemur, Pamukkale Belediyesi olarak eğitimde kaliteyi artırmak için yoğun çalışmalar yapacaklarını belirterek, eğitimdeki önceliklerinin her zaman en üst sırada olduğunu ifade etti.

Atatürk’ün izinde eğitim vurgusu

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetlere ulaşmanın önemine dikkat çeken Ertemur, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının izinde, geçmişini bilen, bilimin ışığında ilerleyen, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri hepimizin ortak hedefi olmalıdır” şeklinde konuştu.

Yeni eğitim yılının başlangıcı

Başkan Ertemur, çocukların ve gençlerin bu yeni eğitim dönemine en güzel yaz tatillerinden sonra başlayacaklarını belirterek, ilk ders zilinin heyecanını paylaştı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için, sorgulama ve araştırma yeteneğine sahip, fen ve bilim gelişmelerinin takipçisi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediyesi'nin eğitimdeki rolü

Ertemur, Pamukkale Belediyesi’nin eğitimi her zaman öncelikli konularından biri olarak göreceğini ve bu doğrultuda üretmeyi seven bireyler yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anıyor, tüm eğitim çalışanları, öğrenciler ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yıllarını kutluyorum” dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Başkan Ertemur’un mesajıyla birlikte Pamukkale'de büyük bir heyecan ve umutla karşılanıyor.