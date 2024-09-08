Türk müziğinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, 26 Eylül akşamı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Sanatçının güçlü performansı ve etkileyici repertuvarı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Candan Erçetin’in İzmir konseri

Candan Erçetin, 26 Eylül’de İzmir’in en prestijli açık hava mekanlarından biri olan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Konser, sanatçının geniş repertuvarından seçmeler sunacağı, özel bir performans olarak planlanıyor.

Konserin detayları

Konser, saat 20:00’de başlayacak ve Erçetin’in popüler şarkılarından oluşan bir setlist sunacak. Hayranları, sanatçının hem eski hem de yeni albümlerinden sevilen parçalarını dinleme fırsatı bulacak. Etkinlik, yaz akşamlarının keyfini çıkaran müzikseverler için ideal bir seçim olacak.

Etkinlik mekanı: Kültürpark açıkhava

İzmir’in merkezinde bulunan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, geniş oturma alanı ve etkileyici atmosferiyle biliniyor. Etkinlik alanı, açık hava konserlerinin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir ortam sunuyor. Ayrıca, İzmir’in tarihi ve doğal güzellikleri arasında gerçekleşecek bu konser, şehri keşfetmek isteyenler için de harika bir fırsat olacak.

Biletler ve katılım

Candan Erçetin’in konseri için biletler, satışa sunulduğu andan itibaren hızla tükenmeye başladı. Bilet alımları, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun resmi web sitesinden veya yetkili satış noktalarından gerçekleştirilebilir.

Candan Erçetin’in müzikal kariyeri

Candan Erçetin, Türk müziğinde uzun yıllardır önemli bir yere sahip. Kendine has sesi ve başarılı albümleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş olan sanatçı, sahne performanslarıyla da büyük beğeni topluyor. Konser, Erçetin’in sahne yeteneğini ve müzikal çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serecek.