Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki’nin erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Noyan Volkan adını verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ikinci kez baba oldu. Başkan Eşki ve eşi Beste Eşki’nin erkek çocukları dünyaya gelirken, çift büyük mutluluk yaşadı. Ailenin yeni üyesi Noyan Volkan, ablası Asya Tuna’ya kardeş oldu.

Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Mutluluğunu paylaşan Başkan Eşki, “Oğlumuz Noyan Volkan’a kavuştuk. Baba olma sevincini ikinci kez yaşadığım için çok mutluyum. Bu süreçte büyük fedakârlık gösteren eşime ve sabırla bekleyen kızıma teşekkür ederim. Dilerim çocuklarımız özgür, tam bağımsız ve hukukun üstün olduğu bir ülkede barış içinde büyürler” ifadelerini kullandı.

Eşki ailesi, hem yakın çevresinden hem de Bornovalılardan tebrik mesajları aldı.