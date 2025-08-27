Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partinin 4. kuruluş yıl dönümü kutlamasında konuştu. Özdağ, konuşmasında Büyük Taarruz’un 103. yıldönümünü hatırlatarak, partinin Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Anıtkabir ziyaretleri ve Hoca Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş Veli türbelerine yapılan dualı ziyaretlerle partinin milli değerleri öncelik edindiği belirtildi.

Hazırlıklar ve İddialara Yanıt

Prof. Dr. Özdağ, Zafer Partisi’nin kuruluş öncesinde klasik siyasi pazarlıklar yerine milli ve manevi temeller üzerine hazırlık yaptığını açıkladı. ABD, AB veya FETÖ bağlantısı gibi iddiaları reddeden Özdağ, partinin bağımsız ve Türk milletine bağlı bir çizgide olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk milletini demografik tehditlere karşı uyandırdıklarını, çeşitli iftiralara rağmen geri adım atmadıklarını belirtti.

Tutuklanma ve Mücadele Deneyimi

Özdağ, geçmişte Silivri’de yaşadığı tutuklanma sürecini anlattı. Öcalan ile yürütülen müzakere sürecini deşifre ettiği için hedef alındığını, ancak bu süreçte Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri temsil ederek mücadeleye devam ettiğini söyledi. Halkın partinin direncini ve duruşunu çok iyi bildiğini vurguladı.

Türkiye’nin Güvenliği ve Sığınmacı Sorunu

Zafer Partisi Genel Başkanı, Türkiye’nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, sığınmacı ve kaçaklar konusunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Partinin, bir yıl içinde 13 milyon sığınmacıyı devletler hukukuna uygun şekilde vatanlarına göndermeyi ve sınır güvenliğini sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Suç örgütleri ve sokak çetelerine karşı da sert önlemler alacaklarını ifade etti.

Orman Yangınları ve Su Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Özdağ, son yıllarda artan orman yangınlarına karşı yeni yöntemler geliştireceklerini ve göletlerin etkin kullanımını sağlayacaklarını belirtti. Kuraklık ve su yönetimi konularında GAP Bölgesi gibi kritik alanlarda bilimsel ve stratejik politikalar uygulanacağını duyurdu.

Zafer Partisi’nin Öncelikli Projeleri

Özdağ, partinin önümüzdeki dönemde uygulayacağı projeleri detaylandırdı:

Millî, üniter ve laik devlet yapısının korunması, terörle mücadele

Sığınmacı ve kaçakların yasalara uygun şekilde gönderilmesi

Devletin Türk milletine geri verilmesi ve adaletin sağlanması

TSK’nın yeniden yapılandırılması ve askeri eğitim sisteminin güçlendirilmesi

Sanayi ve tarımda büyük kalkınma hamleleri

Emekli maaşlarının artırılması ve genç nüfus ile Türkiye’yi güçlendirme

Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyüş

Zafer Partisi’nin dört yıllık mücadelesini geride bıraktığını söyleyen Özdağ, partinin Türk milletinin zaferine katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceğini belirtti. Gençlik ve milli değerlerle birlikte zafere yürüneceğini vurgulayan Özdağ, konuşmasını Türk milletine selam ve teşekkür ile sonlandırdı.