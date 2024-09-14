Bornova Belediyesi, amatör spor kulüpleri için yatırım ve destek projelerini hızlandırıyor. Başkan Eşki, Bornova halkının spor taleplerini karşılayacak projelere öncelik verdiklerini vurguladı.

Amatör kulüplere yatırım ve destek sözü

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Efkan Muhtar ve Futbol Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda amatör sporun geleceğini masaya yatırdı. Eşki, Bornova Belediyesi olarak amatör kulüplere daha fazla destek vereceklerini ve spor alanındaki yatırımların hız kazanacağını belirtti.

Başkan Eşki, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın en önemli taleplerinden biri yol sorunuydu ve bu konuda çözümler ürettik. Şimdi ise spor yatırımları önceliğimizde. İlk olarak Doğanlar Sahası’nı resmi maç oynanabilecek standartlara getireceğiz. Ayrıca Yunus Emre, Evka-4 ve Yeşilçam bölgelerinde halı saha projelerini hayata geçireceğiz."

Gençlere sporla destek

Başkan Eşki, amatör spor kulüplerinin, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusundaki kritik rolünü vurguladı. Bornova Belediyesi'nin amatör kulüplerle işbirliğine büyük önem verdiğini belirterek, "Amacımız daha fazla Bornovalıya daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sunmak. Bu doğrultuda amatör kulüplerimizle işbirliğine büyük önem veriyoruz" dedi.

35 numaralı forma hediye edildi

Toplantının sonunda İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Efkan Muhtar, Başkan Ömer Eşki'ye isminin yazılı olduğu 35 numaralı formayı hediye etti. Muhtar, Bornova’nın İzmir’de en çok amatör kulübün bulunduğu ve en fazla amatör maçın oynandığı ilçe olduğunu belirterek, Başkan Eşki’nin spor projelerini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Bu açıklamalar ve yatırımlar, Bornova’da amatör sporun geleceği adına umut verici gelişmeler olarak dikkat çekiyor. Amatör spor kulüplerine sağlanan destek, gençlere sağlanan olanakların artması ve spor kültürünün ilçede güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.