Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç ilçesinde kadın girişimciliğinin başarılı örneklerinden biri olan Domaniç Hanımeli Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. 2022 yılında Nazife Uslu tarafından kurulan ve kısa sürede önemli başarılara imza atan kooperatif, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefliyor.

Başkan Kahveci, "Domaniç Hanımeli" markasıyla tescil edilen bu başarılı kooperatifi ziyaretinde, kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Üyelerin çalışmaları ve elde ettikleri başarıları yakından inceleyen Kahveci, kadın girişimcilerin azmi ve çalışkanlığına vurgu yaparak, onların yanlarında olduklarını belirtti.

Kadınların Ekonomiye Katkısı

Kooperatif üyeleri, Başkan Kahveci’nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda aldığımız destekler bizim için çok değerli” ifadelerini kullandılar. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla son buldu.

Bu ziyaret, Kütahya'da kadın girişimciliğinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, yerel yönetimlerin kadınlara verdiği desteği de gözler önüne serdi. Başkan Kahveci’nin bu tür girişimlerin yanında olması, kadın girişimcilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.