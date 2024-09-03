93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, Çiğli Belediyesi standı dördüncü gününde de büyük bir coşku yaşadı. Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Çiğli İlçe Yönetimi ve STK temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği stantta renkli anlar yaşandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Fuarı’nın kültürel miras olarak önemine vurgu yaptı ve “İzmir’i dünyaya tanıtan en büyük pencerelerden birinde yer aldığımız için çok mutluyum” dedi.

Başkan Yıldız’ın karşılamasında renkli anlar

Kültürpark Montrö kapısında Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde standa yürüyen Başkan Onur Emrah Yıldız ve ekibi, bando ekibinin İzmir Marşı ile karşılandı. Coşkulu kalabalık, şarkılar söylerken; Belediye kursiyerlerinin tango ve vals gösterisi büyük beğeni topladı.

Eğlenceli atölyeler ve etkinlikler ziyaretçileri büyüledi

Stantta teknoloji temalı Yapay Zeka Atölyesi ve Ay Yolculuğu Simülasyonu gibi etkinlikler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yapay Zeka ile karikatür çizen konuklar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkan Yıldız, çocuklar için yüz boyama alanını ziyaret ederek miniklere balon ve hediyeler dağıttı, onlarla oyunlar oynadı ve bol bol fotoğraf çektirdi.

İzmir Fuarı’nın kültürel önemi vurgulandı

Başkan Yıldız, Çiğli standını ziyaret eden herkese teşekkür ederek, “93. kez İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Fuarı, kültürel tarihimizin değerli bir parçasıdır. Hemşehrilerimizi, muhtarlarımızı, meclis üyelerimizi, ilçe yöneticilerimizi ve STK temsilcilerimizi burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Fuar süresince İzmirlileri standımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.