Başkan Ferdi Zeyrek, Demirci’de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Demirci’ye giderek mahalle muhtarlarıyla buluştu. Zeyrek, altyapı sorunlarından içme suyuna kadar birçok konuda yapılacak hizmetlerin detaylarını paylaştı.

“Halka hizmete devam edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretleri çerçevesinde Demirci ilçesini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da yer aldı. Başkan Zeyrek, yaptığı konuşmada, devletin kendisine emanet ettiği paranın her kuruşunu halka hizmet için kullanacağını vurguladı.

Demirci ve Selendi’ye pozitif ayrımcılık

Zeyrek, konuşmasında, “Manisa’nın en uzak ilçeleri olan Demirci ve Selendi’ye pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Demirci’nin altyapı sorunları artık çekilmez hale gelmişti. 4,5 aydır tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik ve altyapıyı hızlandırmak için çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, görev süresi boyunca tüm çalışmaları şeffaf bir şekilde Manisalılara anlatacağını belirtti.

“610 milyon lirayı koruyarak işe başladık”

Göreve geldikten sonra belediyenin kasasında bulunan 610 milyon lirayı korumakla işe başladığını söyleyen Zeyrek, “Görev sürem boyunca bu parayı halkımıza hizmet olarak döndüreceğiz. Her kuruşta, özellikle köylerde yalın ayak dolaşan çocukların hakkı var. Bu hakkı koruyarak hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“147 mahalleye içme suyu götüreceğiz”

Başkan Zeyrek, Manisa genelinde 147 mahallede içme suyu hattının olmadığını ve bu mahallelere öncelik vereceklerini belirtti. “Demirci’nin mahalleleri de bu kapsama dahil. Önceliğimiz içme suyu, ardından kanalizasyon ve üstyapı çalışmalarına geçeceğiz” diye aktardı.

Manisa’nın birçok mahallesinde internet erişiminin yetersiz olduğunu vurgulayan Zeyrek, “Akhisar’dan başlayarak mahallelere internet vericileri kuruyoruz. Bu hizmetle, çocuklarımızın eğitimine destek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Su kaynaklarımız sınırlı"

Yer altı su kaynaklarının önemine değinen Zeyrek, “İçme suyunu bahçe sulamada kullanmak, geleceğe yapacağımız en büyük ihanettir. Su kaynaklarımız sınırlı, bu yüzden suyu dikkatli kullanmalıyız” uyarısında bulundu.

Altyapı çalışmaları hızla sürüyor

Başkan Zeyrek, Manisa genelinde 250 kilometre köy ve ova yolu yaptıklarını belirterek, Demirci’de de asfalt çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. “Sıcak asfalt uygulamalarına Aralık ayında başlayacağız. Futbolcu almak yerine Demirci’ye sıcak asfalt yapacağız” dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışarak sorunları çözeceklerini ifade etti. Kara, “Başkanımızın Demirci’ye yapacağı yardımlara şimdiden teşekkür ediyorum. Demirci’nin pozitif ayrımcılık alacağına inanıyorum” diye konuştu.

Muhtarların Talepleri Dinlendi

Ziyaretin sonunda, mahalle muhtarları taleplerini ve sorunlarını Başkan Zeyrek’e iletti. Muhtarlar Dernek Başkanı Fatma Gümüş, “Hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğimize inancımız tamdır. Destekleriniz için teşekkür ederiz” diyerek konuşmayı sonlandırdı.