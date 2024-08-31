Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında evinde Adanaspor'la golsüz berabere kalarak kaçırdığı fırsatlara ve atamadığı penaltıya üzüldü. Müsabakanın 32. dakikasında Oğuz'la penaltı vuruşundan yararlanamayan siyah-beyazlılar, büyük bir avantajı değerlendiremedi. Geride kalan 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 5 puan toplayan Ege ekibi, sahadan istediği sonuçla ayrılamadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, 3 puanı almayı çok istediklerini ancak gelen fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti. Çavuş, "Sahada teknik ekibimizin isteklerini yerine getiren bir oyuncu grubu vardı. Maçın büyük bölümünde topa hakimdik ve ceza sahasına birçok kez girdik. Ancak işi golle sonuçlandıramadık. Kaçan penaltı da oyunun seyrini değiştirdi. Çok sayıda net gol pozisyonunu değerlendiremedik ve bu yüzden beraberlikle yetinmek zorunda kaldık. Oyuncu grubumla güzel bir birliktelik oluşturduk ve bu oyun gücünün ilerleyen haftalarda daha fazla karşılık bulacağına inanıyorum" dedi.