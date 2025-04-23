Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen İlkokulu 3/C sınıfı öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine ortak oldu. Zeyrek, sınıf başkanı İpek Şenol’un yazdığı davet mektubuna kayıtsız kalmadı.

İpek Şenol’un davetiyle geldi

Sınıf başkanı İpek Şenol, Başkan Zeyrek’e yazdığı mektupta, “23 Nisan dolayısıyla biz çocukları sevindirmek isterseniz, sınıfımızda sizleri görmeyi çok isteriz” ifadelerine yer verdi. Bu samimi çağrı üzerine Zeyrek, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Murat Germen İlkokulu’na gitti.

Başkan Zeyrek’ten miniklere hediyeler

Okulda öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılanan Başkan Zeyrek, öğrencilerle tek tek ilgilendi, sohbet etti ve çeşitli hediyeler dağıttı. Spor alanları gibi ihtiyaçları not alan Zeyrek, çocukların taleplerine kulak verdi.

“Atatürk’ün izinden yürümeye devam edeceğiz”

Başkan Zeyrek, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Atatürk’ü çok seviyoruz ve ona minnettarız. Çünkü bu güzel ülkeyi sizler için kurtardı. Sizler Atatürk’ün emanetisiniz. Ne zaman çağırırsanız yine gelirim” dedi.

Öğrencilerden teşekkür

Özellikle sınıf başkanı İpek Şenol başta olmak üzere tüm öğrenciler ve öğretmenleri, bu özel sürprizden büyük memnuniyet duydu. Ziyaret, okulda bayram havası estirdi.