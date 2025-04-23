İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir coşku içinde kutladı. İzmir Valiliği’nin öncülüğünde gerçekleşen törene, İzmirli çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Tören başladı, çelenk sunuldu

Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler bayrakları göndere çekti. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri ve çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin konuşması

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında, “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Çocuklarımız, şanlı mazimizden aldıkları ilhamla bu toprakları yaşatacak ve Cumhuriyet’i geleceğe taşıyacaktır” dedi. Yahşi, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere minnetlerini sundu.

Çocukların gösterileriyle bayram coşkusu

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan her yaştan çocuk, renkli gösterilerle bayrama neşe kattı. Öğrenciler, danslar, şarkılar ve folklorik gösterilerle meydanı dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.