Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da emekçilerle bir araya geldi. İlk olarak Kartal’da Türk-İş, Türk Metal, Petrol-İş ve Tarım-İş sendikalarının üyeleriyle buluşan Özel, katılımcılara karanfil dağıtarak bayramlarını kutladı.

Kartal’daki buluşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, “Örgütlü mücadele çok daha anlamlı ve güçlüdür. Tüm emekçileri sendikalı olmaya çağırıyorum” dedi.

“Taksim özgürlüğün sembolüdür, abluka demokrasiye aykırıdır”

Özgür Özel, günün devamında Kadıköy’de DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla toplanan işçilere de katıldı. Açıklamasında Taksim Meydanı’na getirilen yasaklara değinen Özel, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki yıllarda emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Bu baskıcı rejimin elinden Taksim geri alınmalıdır. Taksim Meydanı’nı kendi tapusu sanan iktidar, özgürlükten korkuyor. Meydanlar özgür değilse demokrasi de yoktur.” CHP Sözcüsü Yücel’den AK Parti iktidarına: “En büyük felaket!”

“Gözaltılara karşı vekillerimiz alandaydı”

CHP lideri Özel ayrıca Taksim çevresindeki eylemlere destek veren milletvekillerinin, gözaltılara karşı alanda olduğunu belirtti. “Gençlere yapılan kötü muameleyi engellemeye çalıştılar. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamaz, ama bu iktidarın dizleri titriyor.” ifadelerini kullandı.