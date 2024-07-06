Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kent genelinde devam eden çalışmaları incelemek üzere teknik ekibiyle birlikte Pamucak Rekreasyon Alanı'na ziyarette bulundu. Canlı yayınlarla Efes Selçuklularını bilgilendiren Başkan, alanda ağaçlandırma çalışmalarının artırılacağını duyurdu.

"400 ağaç dikerek yeşil alan oluşturduk"

Başkan Ceritoğlu Sengel, Pamucak Rekreasyon Alanı'nda yapılan incelemelerde, geçtiğimiz hafta yaşanan orman yangını felaketi sonrasında daha fazla ağaç dikimi kararı aldıklarını belirtti. "İklim krizi ve insan faktörüyle kaybolan ormanlarımızı korumak için çaba gösteriyoruz. Pamucak'ta 70 dönümlük alanı projelendirip düzenledik, 400 ağaç dikerek yeşil alan oluşturduk. Son yangınlarla birlikte ağaç popülasyonunu artırmaya karar verdik" dedi.

Projeler devam ediyor

Başkan, Pamucak Rekreasyon Alanı'nda devam eden projeler kapsamında 1 km'lik yürüyüş yolu, gece aydınlatması, kafeterya, yüzme havuzu, mangal alanları, karavan, kamp ve çadır alanlarının da yer alacağını açıkladı.

Kötü yolları iyileştirme çalışmaları sürüyor

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan üretim yolu düzenlemeleri hakkında da bilgi veren Başkan, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü ancak yollarının kötü olduğu bölgelerde iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.