Yol konusunda esnaf ve vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Başkan Gençay, 75. Yıl Sanayi Sitesi’ndeki 1156 Sokak’ta yaşanan yol sorununa çözüm getirmek için hızlı bir adım attı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine hemen talimat veren Başkan Gençay, bölgedeki yol yapım çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 1125 metre parke taşı döşenerek zemin düzeltildi ve yol, esnafın ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamalarına olanak tanıyan bir hale getirildi.

Çalışmalar Devam Edecek

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 1156 Sokak, esnaf ve vatandaşların kullanımına açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Didimli vatandaşlarımızın daha modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 75. Yıl Sanayi Sitesi’nde eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Son çalışmaların yapılması ile 1156 Sokak’taki yolumuz, esnaf ve vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Didimli vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Didim Belediyesi'nin bu hızlı ve etkili müdahalesi, sanayi esnafı ve çevre halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.