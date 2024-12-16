Fethiye Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi ile çevreye duyarlılığı artırıyor ve geri dönüşüm bilincini pekiştiriyor.

Göcek'te pilot uygulama: Teknolojik yenilikler ve gelişim süreci

Fethiye Belediyesi, Göcek’te başlattığı bu projede, atık toplama sürecini daha verimli hale getirecek teknolojik altyapı güncellemeleri yaptı. Atıkların ayrıştırılmasında barkod okuma sisteminin kullanılması, hem vatandaşlar hem de çevre için önemli bir adım. Proje, vatandaşlardan alınan geri bildirimlerle sürekli olarak geliştiriliyor.

Sürdürülebilir gelecek için çevre dostu adımlar

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, projeyle çevrenin korunmasının yanı sıra doğal kaynakların muhafazasına katkı sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, çöpe giden atık miktarını azaltmayı ve ekonomik fayda yaratmayı amaçladıklarını vurguladı. Proje, sürdürülebilir bir çevre yaratma yolunda atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Fethiye’nin geleceği için çevre dostu projeler devam ediyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, projenin başarıyla ilerlediğini ve atıkları dikkatle ayrıştıran duyarlı vatandaşlara teşekkürlerini iletti.