Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir 68’liler Platformu üyeleriyle buluştu: “Sizlerin idealleri, Buca’ya hizmet yolculuğumuzda bize güç katıyor.”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman 68’liler platformu ile buluştu

Tarihi Pembe Köşk'te buluşma

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, İzmir 68’liler Platformu üyeleriyle tarihi Pembe Köşk’te kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Buluşmaya İzmir 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Buca Temsilcisi Nail Dağdelen, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Başkanı Cengiz Onur ve çok sayıda platform üyesi katıldı.

"İdealleriniz bize güç katıyor"

Toplantıda konuşan Başkan Duman, 68’lilerin mücadelesine duyduğu saygıyı ifade ederek şunları söyledi:

“Yıllarını ülkemize adamış, mücadele etmiş değerli büyüklerimizin karşısında olmak benim için gurur verici. Sizlerin desteği, idealleriniz, geçmişteki hizmetleriniz Buca'ya hizmet ederken bizim yol haritamızın temelini oluşturuyor ve bize güç katıyor. Bugün yaşadığımız zorluklara rağmen umutsuz olmamalıyız; mücadelemizi daha da büyüterek sürdürmeliyiz.” Bornova Çarşısı'nda gece temizliği: Ömer Eşki'den temizlik mesaisi

Başkan Duman ayrıca, ilçedeki temel sorunları çözerken sosyal belediyecilik anlayışını temel aldıklarını, açılan yurtlar, eğitim destekleri, kent lokantaları ve üretici destekleri gibi projelerin bu anlayışın birer yansıması olduğunu vurguladı.

"Başkan Duman'ın yanındayız"

İzmir 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Başkan Duman'a olan güvenlerini şu sözlerle ifade etti:

"23 Mart 2024’te burada Görkem Duman’a destek toplantısı yapmıştık. O gün verdiğimiz ‘Delikanlım, sana güveniyoruz, yanındayız’ sözümüz geçerlidir. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun."

Atilla Sertel'den destek mesajı

Önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Başkan Duman'ın halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergilediğini belirterek:

"Görkem Duman’ı gençler, kadınlar, işçiler arasında görmek bizleri mutlu ediyor. Halkla iç içe bir başkan profili çiziyor ve bunu büyük bir başarıyla sürdürüyor."

dedi.

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