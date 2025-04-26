Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tarihi Bornova Çarşısı’nda gece yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarına katılarak, temiz ve yaşanabilir kent hedefini vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tarihi Bornova Çarşısı’nda gece saatlerinde yapılan temizlik çalışmalarına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmada sokaklar yıkandı, mazgallar temizlendi. Eşki, Bornova’yı daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Tarihi Bornova Çarşısı’nda gece mesaisi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, daha temiz ve modern bir Bornova hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Tarihi Bornova Çarşısı’nda yapılan gece temizlik çalışmasına bizzat katıldı.

İşletmelerin kapalı olduğu saatlerde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında sokaklar basınçlı su ile yıkandı, mazgallar temizlenerek çarşı yeni bir güne hazırlandı.

“Bornova’nın kalbi çarşıyı daha temiz hale getiriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi Meclis üyelerinin de destek verdiği çalışmada konuşan Başkan Ömer Eşki, şunları söyledi:

"Bornova’yı daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle tarihi ve kamusal alanlarımızda titizlikle yürüttüğümüz bu temizlik çalışmalarıyla hem Bornovalılara hem de esnafımıza daha temiz bir çevre sunuyoruz. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Temizlik çalışmaları sürecek

Bornova Belediyesi, özellikle tarihi alanlarda düzenli olarak yürüttüğü temizlik çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirtti. Başkan Eşki, vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunmak için tüm ekiplerle sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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