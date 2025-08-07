Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhur İttifakı’nın önemli paydaşlarından olan Destici ile yapılan görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Terörle mücadele konusunda sert ve net açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen BBP lideri Mustafa Destici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Terörle ve terör örgütleriyle müzakere edilmez. Bunlarla mücadele edilir ve kökü kazınarak yok edilir. Meclis'te komisyon kurmakla terör sona ermez. Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonlarıyla bu sorun çözülür" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde hız kazanan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Cumhur İttifakı paydaşlarıyla istişarelerini sürdürdüğü biliniyor. Destici’nin, bu görüşmede terörle mücadeledeki hassasiyetlerini bir kez daha dile getirdiği tahmin ediliyor.