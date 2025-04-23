İzmir'in Buca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı büyük bir coşku ile kutlandı. Işılay Saygın Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Festivali’ne katılan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Gücün tek kaynağı ve sahibi millettir” diyerek millî egemenliğin altını çizdi.

Festival coşkusu meydanı doldurdu

Buca Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler, sabah saatlerinden itibaren Işılay Saygın Meydanı’nda başladı. Bando gösterisiyle açılışı yapılan festival, gün boyu süren dans gösterileri, interaktif oyunlar, sihirbaz, palyaço, robot ve tiyatro etkinlikleriyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Protokol ve katılım yoğundu

Etkinliklere Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra Kosova İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Bucalı vatandaş katıldı.

Kardeş Şehir Protokolü imzalandı

Törende, Buca Belediyesi ile Kosova İpek Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü de imzalandı. Protokolün ardından Başkan Duman, İpek Belediye Başkanı Muhaxheri’ye günün anısına plaket takdim etti.

Duman: "Öyle bir liderimiz var ki, dünyada çocuklara bayram hediye eden başka bir lider tarihte yoktur"

Başkan Duman konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin sembolü olan bu özel günde, hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine ve özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hediye edilmiştir. Çocuklarımızın neşesi ve umuduyla dolup taşan kalpleri, ülkemizin geleceğine dair bizim en büyük güvencemizdir. Unutmayalım ki, ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup, doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir. Öyle bir liderimiz, rehberimiz var ki dünyada çocuklara bayram hediye eden başka bir lider tarihte yoktur. İşte bu lider, Mustafa Kemal Atatürk'tür; onun mirasına ve bıraktığı değerlere nerede olursa olsun sahip çıkmalıyız. Yolumuz Atatürk’ün yolu; reçetemiz ise onun sözleri ve eylemleridir. ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ sözü bize en önemli nasihatlerinden biridir. Sizleri, Cumhuriyetimizin etrafında kenetlenmeye ve egemenliğimize ilk günkü heyecanla sahip çıkmaya davet ediyorum. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın ulusal egemenlik, yaşasın Cumhuriyet!” ifadelerini kullandı.

Çınar anaokulları da sahnedeydi

Festival kapsamında Buca Belediyesi Dere Kafe Tesisleri’nde Çınar Anaokulları öğrencileri de gösteriler sundu. Başkan Duman, Dere Kafe’ye geçerek çocuklarla ve ailelerle bayram sevincini paylaştı.