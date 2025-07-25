Başkan Görkem Duman muhtarlarla buluştu

Duman: “Muhtarlar, yerel yönetimin ilk halkasıdır”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, katılımcı yerel yönetim anlayışı kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buca 1923 Mevlana Kafe’de düzenlenen toplantıda, ilçedeki sorunların tespiti ve çözümü için iş birliği vurgusu öne çıktı.

Başkan Duman, buluşmada yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerin halkla en güçlü bağını kuran temsilciler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızla bir araya geldik. Hayal ettiğimiz Buca hedefine doğru hızlı adımlarla ilerlerken en önemli yol arkadaşımız muhtarlar oluyor. Çünkü onlar mahallelerimizin sesi. İhtiyaçları en iyi bilenler onlar.”

Sorunlara hızlı çözüm, güçlü iletişim

Başkan Duman, düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek bu tür toplantıların, Buca’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesinde önemli katkı sunduğunu ifade etti. Muhtarların sahadan getirdiği bilgilerle belediye birimlerinin daha hızlı ve etkili çözümler geliştirdiğini vurgulayan Duman, şöyle devam etti:

“Yanımızda olmaları bize büyük güç katıyor. Sorunların tespiti ve çözümü noktasında çok daha çabuk hareket ederek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu tür toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Böylelikle Buca'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefimize daha çabuk yaklaşıyoruz.”

Ortak akılla yönetim vurgusu

Toplantıda, mahalle muhtarları da söz alarak yaşadıkları bölgelerdeki ihtiyaç ve talepleri dile getirdi. Ortak akılla yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleşen buluşma, muhtarlarla belediye yönetimi arasındaki koordinasyonun güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Buca Belediyesi, önümüzdeki süreçte de muhtarlarla buluşmalarını sürdürerek, ilçe genelindeki hizmetlerin daha etkin ve kapsayıcı şekilde yürütülmesini hedefliyor.