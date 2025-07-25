Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde uygulanan azami faiz oranlarını düşürdü. 25 baz puanlık indirim 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.



Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

TCMB tarafından hazırlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 25 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan düzenlemeyle birlikte, kredi kartı işlemlerinde uygulanan bazı faiz oranlarında indirime gidildi.

Hangi faizler düştü?

Tebliğe göre;

Dönem borcu 25 bin TL altındaki bireysel kartlar için faiz oranı yüzde 3.5 seviyesinde sabit kaldı.

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4.75’e indirildi.

Dönem borcu 25 bin TL – 150 bin TL arası olan bireysel kartlar için faiz oranı yüzde 4.25’ten yüzde 4’e düştü.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ile kurumsal kartlar için ise azami faiz oranı yüzde 4.75’ten yüzde 4.50’ye indirildi.

1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek

Yeni faiz oranları 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra yapılan kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde güncellenmiş oranlar esas alınacak.