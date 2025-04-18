Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle, 1992 yılında Şırnak’ta şehit düşen polis memuru Turgut Uysal’ın evini ziyaret etti. Başkan Duman, şehit eşi Emine Uysal’a Türk bayrağı takdim etti ve şehit ailelerine olan desteğini yineledi.

Başkan Duman: "Şehitlerimizin hatırası hepimizin kalbinde"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şehit Turgut Uysal’ın evinde yaptığı ziyaretin ardından, tüm şehitlerimize minnet duyduklarını vurguladı. Başkan Duman, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bu onların sağladığı huzur ve güven sayesindedir” dedi.

Şehit ailelerine destek mesajı

Duman, Buca Belediyesi olarak şehit aileleriyle sürekli iletişimde olduklarını belirterek, acıların ancak dayanışma ve birliktelik ile hafifletilebileceğine dikkat çekti. Başkan, “Ailelerimiz, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Buca Belediyesi olarak, ailelerimiz ile her zaman temas halinde olmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit eşi Emine Uysal’dan teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden şehit eşi Emine Uysal, “Çok mutlu oldum. Başkanımızı ziyaret etmeyi çok istiyordum, biz gidemeden o bize geldi. Bizleri çok mutlu etti. Kendisini çok seviyoruz, çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sağ olsun” dedi.