Kasımpaşa ile Sivasspor, 19 Nisan 2025'te Trendyol Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadele saat 13:30'da başlayacak, Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Sivasspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor.
Kasımpaşa-Sivasspor karşılaşması saat 13:30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa-Sivasspor maçı yayın bilgileri
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Bein Sports 2:
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Digiturk 78. kanal
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Kablo TV 233. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
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Kasımpaşa-Sivasspor maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 13:30
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Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul)
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Yayın: Bein Sports 2 (şifreli)