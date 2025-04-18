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Kasımpaşa-Sivasspor karşılaşması saat 13:30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Sivasspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor.

Amedspor vs Çorum FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

Amedspor vs Çorum FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Sivasspor, 19 Nisan 2025'te Trendyol Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadele saat 13:30'da başlayacak, Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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