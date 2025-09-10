Başkan Görkem Duman, çözüm için görüşmeler devam ederken alınan bu kararın iyi niyetle bağdaşmadığını belirterek, “Cuma gününe kadar ödeme yapılacağına dair taahhüdümüz ortadayken bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz” dedi.

Buca Belediyesi ile sendika yöneticileri arasında yapılan toplantının ardından alınan eylem kararının kendilerini üzdüğünü ifade eden Duman, belediyenin mali durumuna dair bilgi verdi. Başkan Duman, belediyeye ait arsanın satışından elde edilecek gelir ve İller Bankası’ndan yarın aktarılması beklenen pay sayesinde işçi alacaklarının önemli bir kısmının Cuma gününe kadar ödeneceğini dile getirdi.

Başkan Duman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün DİSK 6 No’lu Şube yöneticileriyle yaptığımız toplantıda, belediyemize aktarılacak kaynaklarla birlikte işçi maaşlarının Cuma gününe kadar ödeneceğini açıkça belirttik. Buna rağmen sendikanın eylem kararı almasını üzüntüyle karşılıyoruz. Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına dair verdiğimiz söz ortadayken, bu karar samimiyet ve iyi niyetle bağdaşmamaktadır.”

Belediye olarak zor ekonomik şartlara rağmen çalışanların maaşlarını ödemek için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Duman, eylem kararının hizmetlerin aksamasına neden olabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Çözüm için masada kalmayı sürdürürken, Buca’ya hizmeti aksatacak bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Sürecin sağduyu ve iş birliği içinde yürütülmesi, hem emekçilerimizin hem de Buca halkının yararınadır. Taahhüt ettiğimiz süre içerisinde tüm maaşların ödenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor.”

Başkan Görkem Duman, açıklamasının sonunda, yaşanan sürecin karşılıklı anlayış ve uzlaşı ile çözüleceğine inandığını belirterek “Buca halkına hizmetin aksamaması için gereken her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.