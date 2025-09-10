Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki Gökdeniz Erdem hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan iki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Kaza, saat 01.00 sıralarında Fethiye çevre yolu üzerindeki Çiftlik Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Çiftlik yönünden oteller bölgesi istikametine ilerleyen 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Muğla-Fethiye yönüne giden 45 AIZ 424 plakalı motosiklet çarpıştı.

Sürücü yaşamını yitirdi

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erdem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otomobilde bulunan iki kişi yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Erdem’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.